Червень, 15 в 20:39

На третьому засіданні формату Рамштайн низка країн затвердила нові пакети підтримки оборони України. Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін.

– Ми почули сильні заяви від країн щодо нових пакетів підтримки оборони України. Багато країн зараз покривають потреби України – такі як озброєння та боєприпаси. І багато колег сказали, що підтримають Україну в майбутньому – з тих, хто ще не починав цього робити. Це занадто багато країн, щоб назвати та подякувати кожній. Але я хотів би назвати виділити деякі з них, – сказав Остін.

Так, він подякував Німеччині, яка заявила, що надасть три системи РСЗВ та боєприпаси для цих систем для України. Зазначимо, що раніше Берлін обіцяв надати чотири такі системи.

– Також ми працюємо пліч-о-пліч з Британією та Німеччиною у розробці можливостей України з ракет далекої дії. Хочемо подякувати Словаччині за те, що вона надала донацію необхідних боєприпасів для України, а також ракет. Крім того, будуть надані нові артилерійські системи від таких країн, як Канада, Польща та Нідерланди, – перерахував глава Пентагону.

За його словами, це – ключові інвестиції у можливості України на далеких дистанціях і вони будуть ключовими в рамках війни з Росією на українському Донбасі.

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Також Ллойд Остін додав, що новий пакет допомоги США Києву, про який раніше оголосив президент Джо Байден, включає снаряди для РСЗВ, 2 системи протикорабельних ракет Гарпун, 18 гаубиць, 36 тисяч боєприпасів.