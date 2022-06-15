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Факты / Украина

Северодонецк не отрезан, продолжаются бои в центре – мэр

Валентина Летяк, редактор ленты
Северодонецк не отрезан, продолжаются бои в центре – мэр
Фото: ГСЧС

Российские войска пытаются штурмовать Северодонецк по нескольким направлениям. Пути сообщения с городом усложнились из-за взорванных мостов, однако они есть, заверил в эфире телемарафона глава городской военной администрации Александр Стрюк.

– Продолжаем защищать город и держим линию обороны, – добавил он.

Мэр подчеркнул, что город не отрезан полностью, хотя пути отхода с завода Азот, где есть и военные, и гражданские, осложнились. Сейчас делается все возможное, чтобы наладить логистику.

По словам Стрюка, ВСУ контролируют промзону Северодонецка и периметр, обеспечивающий соединение с Лисичанском, бои продолжаются в центре Северодонецка.

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– Перманентная ситуация с частичными успехами, где-то, может, с тактическими отходами. Ситуация трудная, но стабильная, – добавил он.

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