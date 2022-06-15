Червень, 15 в 15:14

Російські війська намагаються штурмувати Сєвєродонецьк з кількох напрямків. Шляхи сполучення з містом ускладнилися через підірвані мости, проте вони є, запевнив в ефірі телемарафону глава міської військової адміністрації Олександр Стрюк.

– Продовжуємо боронити місто і тримаємо лінію оборони, – додав він.

Мер наголосив, що місто не відрізане повністю, хоча шляхи відходу із заводу Азот, де є і військові, і цивільні, ускладнилися. Наразі робиться все можливе, щоб налагодити логістику.

За словами Стрюка, ЗСУ контролюють промзону Сєвєродонецька та периметр, який забезпечує сполучення із Лисичанськом, бої тривають у центрі Сєвєродонецька.

Зараз дивляться

– Перманентна ситуація з частковими успіхами, десь, може, з тактичними відходами. Ситуація важка, але стабільна, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.