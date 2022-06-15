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Факти / Україна

Сєвєродонецьк не відрізаний, тривають бої у центрі – мер

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Сєвєродонецьк не відрізаний, тривають бої у центрі – мер
Фото: ДСНС

Російські війська намагаються штурмувати Сєвєродонецьк з кількох напрямків. Шляхи сполучення з містом ускладнилися через підірвані мости, проте вони є, запевнив в ефірі телемарафону глава міської військової адміністрації Олександр Стрюк.

– Продовжуємо боронити місто і тримаємо лінію оборони, – додав він.

Мер наголосив, що місто не відрізане повністю, хоча шляхи відходу із заводу Азот, де є і військові, і цивільні, ускладнилися. Наразі робиться все можливе, щоб налагодити логістику.

За словами Стрюка, ЗСУ контролюють промзону Сєвєродонецька та периметр, який забезпечує сполучення із Лисичанськом, бої тривають у центрі Сєвєродонецька.

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– Перманентна ситуація з частковими успіхами, десь, може, з тактичними відходами. Ситуація важка, але стабільна, – додав він.

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