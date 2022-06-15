Червень, 15 в 10:19

У Чорнобаївці зранку 15 червня в районі місцевого ринку стався вибух.

Про це повідомили місцеві жителі Суспільному.

– В цей час там завжди є люди. Такі сюрпризи нам прилітають від росіян. Двоє людей загинуло, є поранені, – розповіла місцева жителька.

Інформацію про вибух у Чорнобаївці підтвердив депутат обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. За його словами, є травмовані й загиблі.

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– Це ніщо інше як терористичний акт від Росії. Окупанти хочуть залякати людей та помститись за влучні попадання ЗСУ по їхнім артилерійським складам. Намагаються збити високий бойовий дух жителів Херсонщини, вбиваючи мирних людей. Просто так, – зазначив Хлань.

Також 15 червня вибухи було чути у Херсоні. Про них повідомляли місцеві.

Крім того, росіяни вночі 15 червня з Ураганів обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. У місті Апостолове загинули четверо людей, один поранений.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Суспільне, Сергій Хлань