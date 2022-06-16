Июнь, 15 в 23:22

Украина сегодня так приблизилась к кандидатству в ЕС, как об этом и не мечталось несколько лет назад.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 15 июня.

Президент Украины отметил, что сегодня был очень насыщенный день в вопросах международных контактов и внешней политики.

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Он заявил, что перед записью обращения провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с которым обсудил оборонную поддержку и координацию шагов в преддверии важных встреч в июне.

– Сегодня много новостей о третьей встрече в формате Рамштайн. Это формат работы министров обороны стран-партнеров, которые определяются с пакетами поддержки для нашего государства. И новости действительно хорошие. Ожидаем увеличения этой поддержки. Есть, кстати, очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной. В рамках Рамштайна Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно привлечены 14 государств, — сообщил Владимир Зеленский.

Он также заявил, что обсудил в течение 15 июня с президентом США Джо Байденом тактическую ситуацию на поле боя и то, как ускорить победу Украины.

Президент Зеленский также заявил, что Украина уже настолько приблизилась к получению статуса кандидатства в ЕС, как об этом и не мечталось несколько лет назад.

– Украина сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство. И сегодня в обращении к парламенту Чехии я подчеркнул, что ответ о кандидатстве – это будет ответ Евросоюза не только Украине, но и самому себе – своему будущему, будущему Европейского Союза, — сказал Владимир Зеленский.

В то же время президент отметил, что Россия снова пытается вмешаться во внешнеполитические успехи Украины.

– Снова усиливают газовое давление на Европу. Вновь усиливают обстрелы украинских позиций и мирных городов, — сказал он.

Президент прокомментировал удары врага по Николаеву и общинам на Днепропетровщине и Харьковщине.

— Российские пропагандисты стали активнее вбрасывать фейки, чтобы спровоцировать безверие в Украине. Но не верю, что хотя бы один из этих фейков способен сработать, — заметил украинский лидер.

Он также прокомментировал ситуацию на фронте, где вооруженные силы Украины крепко держат оборону.

– Во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и наших защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное преимущество российской армии в количестве солдат и техники, — сказал президент.

Он отметил, что Украине до сих пор приходится прилагать усилия, чтобы перекрыть эти преимущества, но ежедневно Украина борется за поставку необходимой техники и оружия.

Владимир Зеленский 15 июня также подписал указы о награждении 284 военнослужащих государственными наградами, из них 60 – посмертно.