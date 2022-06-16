Червень, 15 в 23:22

Україна сьогодні настільки наблизилась до кандидатства в ЄС, як про це й не мріялось кілька років тому.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 15 червня.

Президент України зазначив, що сьогодні був дуже насичений день у питаннях міжнародних контактів та зовнішньої політики.

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Він заявив, що перед записом звернення провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з яким обговорив оборонну підтримку та координацію кроків напередодні важливих зустрічей у червні.

– Сьогодні багато новин про третю зустріч у форматі Рамштайн. Це формат для роботи міністрів оборони країн-партнерів, які визначаються з пакетами підтримки для нашої держави. І новини справді хороші. Очікуємо збільшення цієї підтримки. Маємо, до речі, черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. У межах Рамштайну Британія й Данія оголосили про проведення в серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попередньо, залучені 14 держав, – повідомив Володимир Зеленський.

Він також заявив, що обговорив протягом 15 червня з президентом США Джо Байденом тактичну ситуацію на полі бою, і те, як прискорити перемогу України.

Президент Зеленський також заявив, що Україна вже настільки наблизилась до отримання статусу кандидатсва в ЄС, як про це й не мріялось кілька років тому.

– Україна зробила все, що тільки можна було, щоб отримати кандидатство. І сьогодні у зверненні до парламенту Чехії я підкреслив, що відповідь нам щодо кандидатства – це буде відповідь Євросоюзу не тільки Україні, а й самому собі – своєму майбутньому, майбутньому Європейського Союзу, – сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зауважив, що Росія знову намагається втрутитись у зовнішньополітичні успіхи України.

– Знову посилюють газовий тиск на Європу. Знову посилюють обстріли українських позицій і мирних міст, – сказав він.

Президент прокоментував удари ворога по Миколаєву та громадах на Дніпропетровщині та Харківщині.

– Російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки, щоб спровокувати зневіру в Україні. Але не вірю, що хоча б якийсь із цих фейків здатен спрацювати, – зауважив український лідер.

Він також прокоментував ситуацію на фронті, де Збройні сили України міцно тримають оборону.

– В усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і наших захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати. За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки, – сказав президент.

Він зазначив, що Україні досі доводиться докладати зусиль, щоб перекрити ці переваги, але щоденно Україна бореться за постачання необхідної техніки та зброї.

Володимир Зеленський 15 червня також підписав укази про нагородження 284 військовослужбовців державними нагородами, з них 60 – посмертно.