Июнь, 16 в 17:47

Премьер-министр Италии Марио Драги пообещал помочь в восстановлении разрушений, которые принесла российская армия на территории Украины.

Об этом итальянский глава правительства заявил после посещения разрушенного войной города Ирпень 16 июня.

— Мы все восстановим. Они разрушили игровые площадки, они разрушили детские сады. Все будет восстановлено. Они (украинцы, — Ред.) уже начали, — сказал Марио Драги.

Он добавил, что во время визита в Ирпень местные жители общались с ним о восстановлении города и о том, что они хотели бы сделать в будущем.

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— Они точно знают, где находятся места, которые нужно восстановить. У каждой семьи есть приложение, в котором описывается, что произошло, и они уже в очень продвинутом состоянии, — добавил Марио Драги.

Напомним, 16 июня в Украину с визитом прибыли премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюель Макрон. К ним присоединился и президент Румынии Клаус Йоханнис. Все четверо посетили город Ирпень, где на собственные глаза увидели последствия войны.

Во время этой поездки Эммануэль Макрон заявил, что массовые убийства, совершенные российскими оккупантами в Украине, являются военными преступлениями.

В то же время Олаф Шольц увиденное в Ирпене назвал свидетельством того, что Россия в своей агрессивной войне настроена на уничтожение.