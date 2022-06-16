Червень, 16 в 17:47

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі пообіцяв допомогти у відновленні після руйнувань, яких завдала російська армія на території України.

Про це італійський глава уряду заявив після відвідин зруйнованого війною міста Ірпінь 16 червня.

– Ми все відновимо. Вони зруйнували ігрові майданчики, вони зруйнували дитячі садки. Все буде відновлено. Вони (українці. – Ред.) вже розпочали, – сказав Маріо Драгі.

Він додав, що під час візиту до Ірпеня місцеві жителі спілкувалися з ним про відновлення міста, та про те, що вони хотіли б зробити у майбутньому.

Зараз дивляться

– Вони точно знають, де є місця, які потрібно відновити. Кожна сім’я має додаток, в якому описується, що сталося, і вони вже в дуже просунутому стані, – додав Маріо Драгі.

Нагадаємо, 16 червня в Україну з візитом прибули прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон. До них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганніс. Усі четверо завітали до міста Ірпінь, де на власні очі побачили наслідки війни.

Під час цієї поїздки Еммануель Макрон заявив, що масові вбивства, скоєні російськими окупантами в Україні, є військовими злочинами.

Водночас Олаф Шольц побачене в Ірпені назвав свідченням того, що Росія у своїй агресивній війні налаштована на знищення.