Июнь, 16 в 21:35

Украинские разведчики получили подробную техническую документацию Керченского моста, соединяющего Крым и материковую территорию России, и обнародовали ее в открытом доступе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки при Минобороны Украины.

— В ближайшем окружении Путина заявляют о “гарантированной” безопасности Крымского моста. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта, — написали в разведке.

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В сообщении добавили, что речь идет о технической документации моста под названием “Строительство транспортного перехода через Керченский пролив”.

— Среди прочего, она (техническая документация, — Ред.) имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса, — подчеркнули разведчики.

В ГУР опубликовали документацию Керченского моста для публичного ознакомления и изучения, благодаря чему специалисты легче смогут выявить в конструкции уязвимые места.

Накануне генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Керченский мост — цель номер один для украинских военных.

Речь об уничтожении Керченского моста украинскими военными уже идет не первый месяц. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условия, при которых Украина ударит по Керченскому мосту.

Источник: ГУР МО