Червень, 16 в 21:35

Українські розвідники отримали детальну технічну документацію Керченського мосту, що сполучає Крим та материкову територію Росії, та оприлюднили її у відкритому доступі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки при Міноборони України.

– У найближчому оточенні Путіна заявляють про “гарантовану” безпеку Кримського мосту. Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім, важко серйозно ставитись до заяв про повну безпеку людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об’єкта, – написали у розвідці.

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У повідомленні додали, що йдеться про технічну документацію мосту під назвою “Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку”.

– Серед іншого, вона (технічна документація, – Ред.) має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу, – підкреслили розвідники.

У ГУР опублікували документацію Керченського мосту для публічного ознайомлення та вивчення, завдяки чому фахівці легше зможуть виявити у конструкції вразливі місця.

Напередодні генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який з перших днів керував обороною Миколаєва та Миколаївської області, заявив, що Керченський міст – ціль номер один для українських військових.

Йдеться про знищення Керченського мосту українськими військовими вже не перший місяць. Раніше секретар РНБО Олексій Данилов назвав умови, за яких Україна вдарить по Керченському мосту.

Джерело: ГУР МО