Май, 26 в 14:24

Украина ударит по Крымскому мосту, если будет необходимое оружие и решение военных.

Об этом в эксклюзивном интервью сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Крымский мост – это не просто мост, по которому кто-то гуляет. Это объект военной инфраструктуры, которым РФ беспрепятственно перебрасывает живую силу, технику и оружие на оккупированную часть Крыма, а оттуда через Чонгар в Херсон, – объясняет Алексей Данилов.

Если бы Российская Федерация не построила так называемый Керченский мост, россияне не достигли бы такого результата в войне в Украине, как сейчас.

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Для того, чтобы объект прекратил свое существование, необходимо решение военных, которое будет приниматься в соответствии с ситуацией и стратегией на этом направлении, и оружие необходимой дальности поражения.

– Когда будет такое оружие и решение военных по этому поводу, мы сможем все увидеть собственными глазами, – отмечает секретарь СНБО.

В случае уничтожения моста РФ будет иметь значительные сложности, ведь снабжение живой силы, оружия и техники по морю требует совершенно другой логистики, что будет влиять на объемы, скорость и вопросы безопасности.

– А все потому, что наши ребята научились отправлять российские корабли туда, куда они должны были все уйти, и уже ушли в достаточном количестве, – отмечает Алексей Данилов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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