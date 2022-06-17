Оккупанты стягивают реактивную артиллерию: бои за контроль Северодонецка продолжаются
На Северодонецком направлении идут тяжелые бои. Россияне продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям украинских войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Так, оккупанты нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка.
— Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник ведет перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии, — отметили в Генштабе.
В то же время ВСУ отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое на Бахмутском направлении. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.
Кроме того, на Славянском направлении россияне пытаются взять под полный контроль Богородичное, но украинские воины успешно отразили штурм.
Полномасштабная война в Украине длится уже 114-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Генштаб ВСУ