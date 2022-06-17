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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Взрывы в Харькове, Одессе и бои за Северодонецк: что происходит на 114-й день войны (онлайн)

Взрывы в Харькове, Одессе и бои за Северодонецк: что происходит на 114-й день войны (онлайн)

На территории Украины исчезли три гражданина США. Белый дом и Госдеп пока не уверены, что они были захвачены российской стороной, но выясняют обстоятельства их исчезновения.

17 июня Еврокомиссия ожидается предоставления рекомендации по получению статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Министр обороны Алексей Резников уверен, что западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные территории РФ, включая Донбасс и Крым.

Украинские разведчики выложили в открытый доступ техническую документацию Керченского моста, объединяющую континентальную Россию и аннексированный украинский Крым.

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00:44 - 17 июня

Актуальная карта воздушных тревог на территории Украины на 00:40 17 июня.

В настоящее время сирены раздаются на территории Луганской и Харьковской областей.

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