Взрывы в Харькове, Одессе и бои за Северодонецк: что происходит на 114-й день войны (онлайн)

На территории Украины исчезли три гражданина США. Белый дом и Госдеп пока не уверены, что они были захвачены российской стороной, но выясняют обстоятельства их исчезновения.

17 июня Еврокомиссия ожидается предоставления рекомендации по получению статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Министр обороны Алексей Резников уверен, что западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные территории РФ, включая Донбасс и Крым.

Украинские разведчики выложили в открытый доступ техническую документацию Керченского моста, объединяющую континентальную Россию и аннексированный украинский Крым.