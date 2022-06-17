Червень, 17 в 9:13

На Сєвєродонецькому напрямку тривають важкі бої. Росіяни продовжують вогневий вплив зі ствольної та реактивної артилерії по підрозділах українських військ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Так, окупанти завдали авіаудару по населеному пункту Устинівка.

– Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєверодонецьк. Противник здійснює переміщення на напрямок додаткових підрозділів реактивної артилерії, – зазначили у Генштабі.

Водночас ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте на Бахмутському напрямку. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

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Крім того, на Слов’янському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль Богородичне, але українські воїни успішно відбили штурм.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 114-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ