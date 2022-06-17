Июнь, 17 в 8:09

На Славянском направлении россияне пытаются взять под полный контроль Богородичное, но украинские воины успешно отразили штурм.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

— Оккупанты сосредотачивают усилия на наступлении на Славянск. Ведут разведку боем в районе Краснополья, бой продолжается. Пытаясь создать условия для развития наступления на Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья, — отметили в Генштабе.

По их данным, на Харьковском направлении оккупанты пытаются не только сдержать ВСУ и сохранить позиции вблизи границы, но и не допустить выход в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении.

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Кроме того, противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. На протяжении суток в Донецкой области воины территориальной обороны ВСУ сбили вертолет Ми-35М.

Также в Генштабе сообщили об успехах в Запорожье, а в Херсонской области у врага значительные потери в живой силе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 114-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ