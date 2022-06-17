Росіяни намагаються взяти Богородичне, але ЗСУ відбили штурм – Генштаб
На Слов’янському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль Богородичне, але українські воїни успішно відбили штурм.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
– Окупанти зосереджують зусилля на наступі на Слов’янськ. Ведуть розвідку боєм в районі Краснопілля, бій триває. Намагаючись створити умови для розвитку наступу на Слов’янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля, – зазначили у Генштабі.
За їхніми даними, на Харківському напрямку окупанти намагаються не лише стримати ЗСУ та зберегти позиції поблизу кордону, але й не допустити вихід в тил угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.
Крім того, противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби, у Донецькій області, воїни територіальної оборони ЗСУ збили вертоліт Мі-35М.
Також у Генштабі повідомили про успіхи на Запоріжжі, а на Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 114-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Генштаб ЗСУ