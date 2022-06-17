Червень, 17 в 8:09

На Слов’янському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль Богородичне, але українські воїни успішно відбили штурм.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

– Окупанти зосереджують зусилля на наступі на Слов’янськ. Ведуть розвідку боєм в районі Краснопілля, бій триває. Намагаючись створити умови для розвитку наступу на Слов’янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, на Харківському напрямку окупанти намагаються не лише стримати ЗСУ та зберегти позиції поблизу кордону, але й не допустити вихід в тил угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

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Крім того, противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби, у Донецькій області, воїни територіальної оборони ЗСУ збили вертоліт Мі-35М.

Також у Генштабі повідомили про успіхи на Запоріжжі, а на Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 114-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ