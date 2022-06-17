Июнь, 17 в 6:44

Российские захватчики продолжают штурмовать Северодонецк в Луганской области. Они одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают соседний с ним Лисичанск.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW). Аналитики обратили внимание на слова Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что россияне одновременно атакуют на девяти направлениях.

В отчете упомянули заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова. В нем говорится об изменении тактики россиян: они теперь используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

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В то же время украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. По оценке аналитиков ISW, ее целью могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и Лимана.

Аналитики отметили, что взрыв в Чернобыевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.

Кроме того, россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступательных операций.

Они укрепляют резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, вероятно, в ответ на контратаки украинцев. В частности, оккупанты улучшили оборонные позиции в районе Безводного и Ищенки, к юго-востоку от Давыдова Брода.

Российские силы также демонтируют бетонные ирригационные сооружения в Херсонской области, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 114-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW

Фото: Генштаб ВСУ