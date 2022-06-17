Июнь, 17 в 15:40

Россияне не смогут попасть в Украину без получения визы уже с 1 июля этого года. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, подчеркнув, что введение визового режима с Россией необходимо для противодействия угрозам национальной безопасности Украины.

– Окончательно разрываем связи с Россией. В целях противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме. Россияне не смогут попасть на Украину без получения визы. Решение вступает в силу с 1 июля этого года, – объяснил премьер-министр.