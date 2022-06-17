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Факти / Україна

Україна з липня запроваджує візовий режим з РФ – рішення Кабміну

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
прикордонники
Фото: Depositphotos

Росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи вже з 1 липня цього року. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль, наголосивши, що запровадження візового режиму з Росією необхідне для протидії загрозам національній безпеці України.

– Остаточно розриваємо зв’язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим.

Росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи. Рішення набуває чинності з 1 липня цього року, – пояснив премєр-міністр.

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Нагадаємо, петиція про запровадження візового режиму з Росією отримала велику підтримку серед українців. Вона набрала понад 25 тис. підписів.

26 травня президент Володимир Зеленський також підтримав петицію про запровадження в Україні візового режиму для росіян.

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