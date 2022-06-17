Російські загарбники продовжують штурмувати Сєвєродонецьк у Луганській області. Вони одночасно намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечують сусідній з ним Лисичанськ.

Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу на слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що росіяни одночасно атакують на дев’яти напрямках.

У звіті згадали про заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова. У ній йдеться про зміну тактики росіян: вони тепер використовують невеликі штурмові групи замість повноцінних батальйонно-тактичних груп.

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Водночас українські сили, ймовірно, відновили контрнаступальну операцію на захід і північний захід від Ізюма. За оцінкою аналітиків ISW, її метою можуть бути наземні шляхи постачання, які росіяни використовують для забезпечення окупаційних військ в районі Ізюма і лиману.

Аналітики зазначили, що вибух у Чорнобаївці, в результаті якого загинули мирні жителі, могли влаштувати росіяни, щоб налаштувати місцеве населення проти ЗСУ.

Крім того, росіяни можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором біля Херсона, щоб завадити підтримці населення українських контрнаступних операцій.

Вони надалі зміцнюють резервні позиції у Херсонській та Миколаївській областях, ймовірно, у відповідь на контратаки українців. Зокрема, окупанти покращили оборонні позиції в районі Безводного та Іщенки, на південний схід від Давидового Броду.

Російські сили також демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб приховати важку артилерію від українських ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 114-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW

Фото: Генштаб ЗСУ