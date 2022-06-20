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Факты / Украина

ВСУ потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка – Гайдай

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные потеряли контроль над поселком Метелкино вблизи Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра, – заметил он.

По словам Гайдая, оккупанты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Они мощно бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города.

То же самое происходит в районах Тошковки и Устиновки. Там захватчики хотят совершить прорыв и для этого стянули туда большое количество техники.

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По словам главы Луганской ОВА, российские оккупанты продолжают использовать “ползучую” тактику — Луганщину уничтожают из всего возможного оружия.

Тем временем продолжается тихая эвакуация из Лисичанска силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где происходят активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

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