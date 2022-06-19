Июнь, 19 в 7:33

19 июня в Северодонецке Луганской области продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом.

Российские оккупанты с применением беспилотника Орлан-10 круглосуточно разведывают ситуацию, чтоб корректировать огонь в районе областного центра.

Захватчики обстреляли Лисичанск, Боровское, Белую Гору и Устиновку, нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

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В то же время украинские подразделения отразили штурм в районе Тошковки.

– Враг отошел и проводит перегруппировку, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай