Бьют ракетами и авиацией – ВСУ о боях за Северодонецк
19 июня в Северодонецке Луганской области продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом.
Российские оккупанты с применением беспилотника Орлан-10 круглосуточно разведывают ситуацию, чтоб корректировать огонь в районе областного центра.
Захватчики обстреляли Лисичанск, Боровское, Белую Гору и Устиновку, нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.
В то же время украинские подразделения отразили штурм в районе Тошковки.
– Враг отошел и проводит перегруппировку, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергей Гайдай