Червень, 20 в 10:03

Українські військові втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру, – зауважив він.

За словами Гайдая, окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Вони потужно гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста.

Те саме відбувається в районах Тошківки та Устинівки. Там загарбники хочуть здійснити прорив і для цього стягнули туди велику кількість техніки.

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За словами голови Луганської ОВА, російські окупанти продовжують використовувати “повзучу” тактику – Луганщину винищують з усієї можливої зброї.

Тим часом триває тиха евакуація з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де відбуваються активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.