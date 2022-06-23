Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Британия готова помочь Украине разминировать побережье для вывоза зерна – Джонсон

Анастасия Гевко, редактор ленты
Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Британии Борис Джонсон утверждает, что его страна готова помочь Украине с разминированием южного побережья, чтобы решить вопрос с экспортом зерна.

– Да, я не хочу вдаваться в технические или военные детали, но это может выглядеть сродни тому, что мы уже сделали, поставляя оборудование для стран. Мы, безусловно, говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу, – цитирует Sky News заявление, которое сделал Борис Джонсон во время визита в Руанду.

По данным журналистов, любые усилия по разминированию этого региона стали бы величайшей подобной попыткой со времен ирано-иракской войны 1980-х годов.

Напомним, 23 июня министр иностранных дел Британии Лиз Трасс посетила Турцию и призвала в течение месяца решить проблему “зерновой блокады” Украины.

Сейчас смотрят
Читайте
Кризис с украинским зерном нужно решить в течение июля - Трасс

Источник: Sky News
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка