Британия готова помочь Украине разминировать побережье для вывоза зерна – Джонсон

Июнь, 23 в 20:24

Премьер-министр Британии Борис Джонсон утверждает, что его страна готова помочь Украине с разминированием южного побережья, чтобы решить вопрос с экспортом зерна.

– Да, я не хочу вдаваться в технические или военные детали, но это может выглядеть сродни тому, что мы уже сделали, поставляя оборудование для стран. Мы, безусловно, говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу, – цитирует Sky News заявление, которое сделал Борис Джонсон во время визита в Руанду.

По данным журналистов, любые усилия по разминированию этого региона стали бы величайшей подобной попыткой со времен ирано-иракской войны 1980-х годов.

Напомним, 23 июня министр иностранных дел Британии Лиз Трасс посетила Турцию и призвала в течение месяца решить проблему “зерновой блокады” Украины.