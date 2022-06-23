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Факти / Світ

Британія готова допомогти Україні розмінувати узбережжя для вивезення зерна – Джонсон

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Борис Джонсон
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон стверджує, що його країна готова допомогти Україні з розмінуванням південного узбережжя, щоб вирішити питання експорту зерна.

– Так, я не хочу вдаватися в технічні чи військові деталі, але це може виглядати схожим на те, що ми вже зробили, поставляючи обладнання для країн. Ми, безумовно, говоримо з ними технічно, щоб допомогти розмінувати Одесу, – цитує Sky News заяву, яку зробив Борис Джонсон під час візиту до Руанди.

За даними журналістів, будь-які зусилля з розмінування цього регіону стали б найбільшою спробою з часів ірано-іракської війни 1980-х років.

Нагадаємо, 23 червня міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс відвідала Туреччину та закликала протягом місяця вирішити проблему “зернової блокади” України.

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Джерело: Sky News
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