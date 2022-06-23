Июнь, 23 в 14:39

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала информацию о том, что ВСУ якобы вошли в Херсон. Ее начали активно распространять в соцсетях 22 июня бывшие нардепы.

Анна Маляр подчеркнула: даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в соцсетях о деталях военных операций ВСУ. Тем более, что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, потому что имеют представление лишь о фрагменте.

— Так бывает, что маленький ребенок, ввиду невозможности осознать последствия, может задушить в искренних крепких объятиях котенка или другое животное. Сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать о применяемом на Херсонском направлении оружии, о хороших новостях из Херсона, о занятых улицах в Херсоне и так далее. И этим вредят ВСУ, – объяснила она.

Замминистра обороны добавила, что информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. Поэтому нужно дождаться официальной сводки от Генштаба.

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Также Анна Маляр добавила, что во время войны военная информация сознательно подается с опозданием во времени – таково правило информирования в условиях военного положения. Оно обусловлено военной целесообразностью при проведении операций.

Разглашение или искажение информации о деталях военной операции до того, как об этом заявили официальные источники (Минобороны или ВСУ), наносит ущерб ВСУ и усложняет выполнение поставленных задач.

Напомним, вечером 22 июня в социальных сетях начала распространяться информация о том, что ВСУ вошли в Херсон.

Сначала ее распространил бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй на своей странице в Facebook. Позже другой экс-нардеп Игорь Мосийчук намекнул, что ВСУ на Херсонском направлении имеют определенные успехи.