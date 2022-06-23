Червень, 23 в 14:39

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала інформацію про те, що ЗСУ начебто увійшли в Херсон. Її почали активно поширювати у соцмережах 22 червня колишні нардепи.

Ганна Маляр наголосила: навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не потрібно писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією загалом, бо мають уявлення лише про фрагмент.

– Так буває, що маленька дитина, через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку. Зараз двоє колишніх нардепів і один чинний почали писати про зброю, яка застосовується на Херсонському напрямку, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці в Херсоні тощо. І цим шкодять ЗСУ, – пояснила вона.

Заступниця міністра оборони додала, що інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Тому потрібно дочекатися офіційного зведення від Генштабу.

Зараз дивляться

Ганна Маляр додала, що під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі – таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлене військовою доцільністю під час проведення операцій.

Розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), завдає шкоди ЗСУ та ускладнює виконання поставлених завдань.

Нагадаємо, ввечері 22 червня у соціальних мережах почала ширитись інформація про те, що ЗСУ увійшли в Херсон.

Спочатку її поширив колишній депутат Верховної Ради Віталій Купрій на своїй сторінці у Facebook. Згодом інший екснардеп Ігор Мосійчук натякнув, що ЗСУ на Херсонському напрямку мають певні успіхи.