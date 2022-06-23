Июнь, 22 в 23:47

Под вечер 22 июня в социальных сетях начала распространяться информация о том, что Вооруженные силы Украины вошли в Херсон.

Сначала ее распространил бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй на своей странице в Facebook.

Из двух независимых источников мне стало известно, что наши бойцы заняли 4 улицы Херсона. Наступление продолжается, – написал он в Facebook.

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Впоследствии другой экс-нардеп Игорь Мосийчук намекнул, что ВСУ на Херсонском направлении имеет определенные успехи.

– Херсон. Рекомендую внимательно следить за этим украинским городом и ждать хороших новостей, — написал он.

Вечером советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал происходящее следующим образом:

– Не подтверждаем и не опровергаем. Давайте посмотрим, что будет дальше, – сказал он.

Впоследствии Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами сообщил, что вход ВСУ в Херсон является информационным вбросом.

— Информация о том, что ВСУ зашли в Херсон – не соответствует действительности. Потому что большинство СМИ эту информацию начали вбрасывать, — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей предполагают, что информацию о входе украинских защитников в Херсон предоставили, чтобы дискредитировать украинские медиа и поймать на распространении фейков. Другие считают, что это может быть элементом партизанской борьбы в самом оккупированном городе.

Пока официальной информации о том, что ВСУ зашли в город, от украинского командования не поступало. Как показывает практика, о каких-то событиях на фронте принято сообщать публично спустя сутки или больший промежуток времени, поскольку это может повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе.

Источники: Віталій Купрій, Збройні сили України. Війна з окупантами, Ігор Мосійчук, Фейгин Live