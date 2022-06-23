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Факты / Украина

Статус кандидата в ЕС для Украины: что это дает и чего ждать дальше

Анастасия Гевко, редактор ленты Николай Давидюк
Україна-ЄС

Уже на этой неделе, во время саммита Европейского Союза 23-24 июня, страны ЕС могут согласовать предоставление Украине статуса кандидата. Что даст Украине статус кандидата в ЕС, каковы наши дальнейшие шаги и как оценивает шансы нашей страны на кандидатство украинский политолог, директор аналитического центра Политика Николай Давыдюк – читайте в материале Фактов ICTV.

Каковы шансы Украины на получение кандидатства

В пятницу, 17 июня, комиссия Европейского Союза официально рекомендовала ЕС рассмотреть Украину как страну-кандидата. 

После этого, 20 июня, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что все страны Евросоюза поддерживают предоставление кандидатства Украине — после того как Еврокомиссия объявила о своей рекомендации.

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В поддержку даже не кандидатства, а прямого вступления Украины в ЕС, выступил и президент Соединенных Штатов Джо Байден, который объявил 20 июня, что считает такой вариант развития событий “очень вероятным”.

Венгрия, одна из стран с довольно неоднозначной политикой по отношению к Украине, как оказалось, тоже не против получения украинским государством статуса кандидата в ЕС – на днях премьер-министр страны Виктор Орбан публично согласился с предложением Еврокомиссии.

А уже 22 июня издание Euractiv со ссылкой на свои источники сообщило, что в последнем проекте выводов саммита ЕС, с которым удалось ознакомиться журналистам, говорится о том, что страны уже решили дать Украине статус кандидата в члены ЕС.

Однако решение о дальнейших шагах по вступлению в Евросоюз будет принято только после полного выполнения всех условий, которые будут изложены Европейской комиссией.

Почему Украина получит статус кандидата в члены ЕС: мнение эксперта

Политолог Николай Давыдюк подчеркивает, что Украина сделала более чем достаточно для получения кандидатства – потому что защитила Европу от нашествия фашистов ХХІ века. 

– Украина закрыла спиной Европу и помогает решить гуманитарный кризис в Северной Африке и на Ближнем Востоке. А также Украина демонстрирует, что остается величайшей воюющей демократией в мире, которая не отошла от свободы слова и демократических принципов, но очень сильно и крепко бьет автократическую диктатуру Путина, – рассказал он.

По словам эксперта, это заслуживает уважения, так как сегодня таких стран в Европе практически нет, и для ЕС это станет усилением блока, а также обретением сильного и перспективного союзника, который поможет ему самому становиться сильнее, а не исчезнуть как геополитическое образование.

– Вижу 100% поддержку Украины, даже несмотря на то, что часть стран еще пытается где-то там вести какие-то кулуарные переговоры, что-то выторговать. Однако, скажем так, я не вижу шанса не проголосовать за Украину. Украина сейчас полмиллиарда человек кормит в мире. И как раз есть рынок Европейского Союза. Да, они сейчас едят немного другую еду, а продукция, которую продает Украина, идет на Ближний Восток и в Среднюю Азию, Северную Африку. Тем не менее, Европа благодаря нам сможет кормить большую часть населения. Европа с нами сможет прокормить миллиард. А это уже заявка, – резюмировал Давыдюк.

Что нужно знать о вступлении Украины в ЕС: ключевые факты

Процесс вступления стран в ЕС выглядит довольно просто, по крайней мере, на бумаге.

  1. Страна подает заявку на кандидатство.
  2. Европейская комиссия рекомендует или не рекомендует предоставить ей статус кандидата.
  3. 27 стран ЕС выносят вердикт о том, согласны ли они с рекомендациями ЕК (мы находимся на этом этапе).
  4. Выполнение Копенгагенских критериев – требований к государству-кандидату, что необходимо для того чтобы начать переговоры о непосредственном вступлении страны в ЕС. Важно, что даже полное выполнение этих требований не гарантирует, что страну возьмут в ЕС – если даже одна из 27 стран Евросоюза выступит против, государство не примут. Суть этих критериев — в обеспечении в стране рыночной экономики, проверке институтов страны на способность поддерживать европейские ценности, вроде прав человека и европейской интерпретации верховенства права, а также функционирующей инклюзивной демократии.
  5. Когда страна решит, что соответствует всем этим критериям, она сможет начать 35 глав переговоров с ЕС, последние три из которых возвращаются к некоторым областям Копенгагенских критериев.
  6. После того как лидеры стран Евросоюза договариваются принять в ЕС нового члена, его должны ратифицировать в парламенте Европейского Союза, а также среди законодательных ветвей правительства каждого государства-члена.

Какие сложности есть на пути присоединения Украины к Европейскому Союзу

Несмотря на поддержку получения Украиной статуса кандидата в ЕС, страны с куда большей осторожностью реагируют на возможность вступления в союз Украины, пока она пребывает в состоянии войны с РФ.

Так, министр-делегат Франции по Европе Клеман Бон заявил 22 июня в интервью французскому радио Европа 1, что Украина должна будет соблюдать строгие правила, как и любой кандидат, и для нее не будет ни ускоренной процедуры, ни “королевского пропуска”.

– Им нужно сначала закончить войну, восстановить страну, выполнить все демократические и экономические требования. Это займет время. Но мы подаем им сигнал открытости, – цитируют заявление Бона в CNN.

Он считает, что вступление Украины в ЕС может продлиться годы. И это подтверждается примерами других государств-кандидатов, которые до сих пор застряли в статусе кандидата – и их пять.

Это Турция, которая имеет статус кандидата в ЕС с 1999 года и ведет переговоры о членстве с 2005-го. Которые, однако, были заморожены с 2016 года из-за несогласия с политикой турецких властей в области прав человека.

Также это государства Западных Балкан – Северная Македония, которая является кандидатом с 2005 года, Сербия (с 2012 года), Албания (с 2014-го), Черногория (с 2010-го).

Кроме кандидатов, есть ряд стран со статусом потенциальных кандидатов – это Босния и Герцеговина и частично признанная Косово.

В терминологии Евросоюза их оценивают как имеющих “четкую перспективу присоединения к ЕС в будущем, но не получивших пока статус кандидата”.

Для таких стран никакие временные рамки по вступлению в Евросоюз прогнозировать невозможно.

Лондонский аналитический центр Великобритания в изменяющейся Европе отмечает, что средний срок вступления страны в ЕС составляет четыре года и 10 месяцев. 

Политолог: Почему старая Европа боится вступления Украины в ЕС

Эксперт Николай Давыдюк отмечает, что старая Европа – то есть такие страны, как Германия и Франция – очень боится таких молодых, агрессивных, закаленных в бою динамических государств, как Украина. 

– Разумеется, они привыкли дружить с Путиным, строить северные потоки, зарабатывать на этом миллиарды долларов. В то время как такие страны, как мы, строят демократию, борются с коррупцией на войне. Понятно, что они более атрофированы, чем мы. Мы как раз на ходу, классное молодое государство, которое может показывать суперрезультат. Тем более, если мы объединяемся с такими соседями, с которыми у нас есть общие исторические корни и понимание угрозы со стороны России, общие лидерские стремления, – заявил он, имея в виду активную поддержку нашего вступления со стороны Польши и стран Балтии, с которыми Украина сможет влиять на формирование политики внутри ЕС.

В то же время политолог призывает не переоценивать такие страхи, так как с точки зрения безопасности союз с нами – полезен ЕС.

Давыдюк подчеркнул, что Украина не планирует останавливаться на кандидатстве в члены. Стратегическая цель — это вступление в Евросоюз. 

– Мы хотим быть одними из лидеров молодой Европы. Есть Франция, Германия — это лидеры старой Европы, а мы хотим с Польшей и странами Балтии быть лидерами новой Европы. Это нормально. Мы считаем, что нас на 5-6 государств будет 100 млн населения, и мы сможем демонстрировать конкурентоспособность и Турции, и России, – заявил он.

Зачем Украине кандидатство и вступление в ЕС

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что получение статуса кандидата в ЕС даст нам ряд преимуществ, среди которых – закрепление стремления к европейскому будущему на юридическом уровне, завершение трансформации ряда сфер при поддержке Еврокомиссии, полноправное участие программах и инициативах ЕС, к которым раньше не было доступа, увеличение привлекательности для инвесторов, улучшение бизнес-климата, максимально быстрая модернизация Украины, доступ к финпомощи для стран, которые готовятся к вступлению в ЕС – это и гранты, и инвестиции, и техническая помощь.

Кроме того, Евросоюз аккумулирует средства для восстановления Украины как для будущего своего члена – что будет восприниматься иначе, чем помощь стране, которая таким членом не является. 

Само же вступление в ЕС даст Украине возможность стать членом крупнейшего в мире торгового блока, единого рынка и таможенного союза ЕС. Украинцы получат защиту европейских судов, а само наше государство – доступ к бюджету ЕС. Кроме того, Украина окажется в клубе стран, которые считаются частью западного альянса и мирового порядка, возглавляемого США.

Тем временем политолог Давыдюк поясняет, что в первую очередь кандидатство необходимо для дальнейшего вступления в ЕС, которое важно Украине из-за бюджета, развития общей с Евросоюзом инфраструктуры, развития судов и борьбы с коррупцией.

– Это образование для наших граждан, чтобы наши дети и студенты могли учиться в наилучших университетах Европы, ездить по обмену. Чтобы капитализация нашего образования была в десятки раз шире, чем она есть сейчас. Это нам необходимо. Когда мы понимаем, где цель, мы быстро начинаем двигаться, – сообщил он.

Эксперт подчеркивает, что для Украины важен и доступ в Европарламент, чтобы наши депутаты избирались туда и отстаивали наши интересы.

Николай Давыдчук убежден, что вступление Украины в ЕС важно не только для украинского государства, но и для самой Европы.

– Для Европы более перспективной является дружба именно с Украиной, а не с Россией. Этот месседж нужно донести на этой неделе, и сразу после этого включать этот “безумный принтер”, который был когда-то в Верховной Раде, когда она только пришла. Его надо включать очень быстро, и на драйве вперед доводить до европейцев, насколько важна Украина, что мы приняли максимально быстро все законы, которые в свое время Румыния, страны Балтии и Польша принимали по несколько лет. Украине это надо сделать за несколько месяцев, чтобы уже до 2023-2024 года стать полноправным членом, – считает он.

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