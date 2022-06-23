Июнь, 23 в 8:34

Уже на этой неделе, во время саммита Европейского Союза 23-24 июня, страны ЕС могут согласовать предоставление Украине статуса кандидата. Что даст Украине статус кандидата в ЕС, каковы наши дальнейшие шаги и как оценивает шансы нашей страны на кандидатство украинский политолог, директор аналитического центра Политика Николай Давыдюк – читайте в материале Фактов ICTV.

Каковы шансы Украины на получение кандидатства

В пятницу, 17 июня, комиссия Европейского Союза официально рекомендовала ЕС рассмотреть Украину как страну-кандидата.

После этого, 20 июня, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что все страны Евросоюза поддерживают предоставление кандидатства Украине — после того как Еврокомиссия объявила о своей рекомендации.

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В поддержку даже не кандидатства, а прямого вступления Украины в ЕС, выступил и президент Соединенных Штатов Джо Байден, который объявил 20 июня, что считает такой вариант развития событий “очень вероятным”.

Венгрия, одна из стран с довольно неоднозначной политикой по отношению к Украине, как оказалось, тоже не против получения украинским государством статуса кандидата в ЕС – на днях премьер-министр страны Виктор Орбан публично согласился с предложением Еврокомиссии.

А уже 22 июня издание Euractiv со ссылкой на свои источники сообщило, что в последнем проекте выводов саммита ЕС, с которым удалось ознакомиться журналистам, говорится о том, что страны уже решили дать Украине статус кандидата в члены ЕС.

Однако решение о дальнейших шагах по вступлению в Евросоюз будет принято только после полного выполнения всех условий, которые будут изложены Европейской комиссией.

Почему Украина получит статус кандидата в члены ЕС: мнение эксперта

Политолог Николай Давыдюк подчеркивает, что Украина сделала более чем достаточно для получения кандидатства – потому что защитила Европу от нашествия фашистов ХХІ века.

– Украина закрыла спиной Европу и помогает решить гуманитарный кризис в Северной Африке и на Ближнем Востоке. А также Украина демонстрирует, что остается величайшей воюющей демократией в мире, которая не отошла от свободы слова и демократических принципов, но очень сильно и крепко бьет автократическую диктатуру Путина, – рассказал он.

По словам эксперта, это заслуживает уважения, так как сегодня таких стран в Европе практически нет, и для ЕС это станет усилением блока, а также обретением сильного и перспективного союзника, который поможет ему самому становиться сильнее, а не исчезнуть как геополитическое образование.

– Вижу 100% поддержку Украины, даже несмотря на то, что часть стран еще пытается где-то там вести какие-то кулуарные переговоры, что-то выторговать. Однако, скажем так, я не вижу шанса не проголосовать за Украину. Украина сейчас полмиллиарда человек кормит в мире. И как раз есть рынок Европейского Союза. Да, они сейчас едят немного другую еду, а продукция, которую продает Украина, идет на Ближний Восток и в Среднюю Азию, Северную Африку. Тем не менее, Европа благодаря нам сможет кормить большую часть населения. Европа с нами сможет прокормить миллиард. А это уже заявка, – резюмировал Давыдюк.

Что нужно знать о вступлении Украины в ЕС: ключевые факты

Процесс вступления стран в ЕС выглядит довольно просто, по крайней мере, на бумаге.

Страна подает заявку на кандидатство. Европейская комиссия рекомендует или не рекомендует предоставить ей статус кандидата. 27 стран ЕС выносят вердикт о том, согласны ли они с рекомендациями ЕК (мы находимся на этом этапе). Выполнение Копенгагенских критериев – требований к государству-кандидату, что необходимо для того чтобы начать переговоры о непосредственном вступлении страны в ЕС. Важно, что даже полное выполнение этих требований не гарантирует, что страну возьмут в ЕС – если даже одна из 27 стран Евросоюза выступит против, государство не примут. Суть этих критериев — в обеспечении в стране рыночной экономики, проверке институтов страны на способность поддерживать европейские ценности, вроде прав человека и европейской интерпретации верховенства права, а также функционирующей инклюзивной демократии. Когда страна решит, что соответствует всем этим критериям, она сможет начать 35 глав переговоров с ЕС, последние три из которых возвращаются к некоторым областям Копенгагенских критериев. После того как лидеры стран Евросоюза договариваются принять в ЕС нового члена, его должны ратифицировать в парламенте Европейского Союза, а также среди законодательных ветвей правительства каждого государства-члена.

Какие сложности есть на пути присоединения Украины к Европейскому Союзу

Несмотря на поддержку получения Украиной статуса кандидата в ЕС, страны с куда большей осторожностью реагируют на возможность вступления в союз Украины, пока она пребывает в состоянии войны с РФ.

Так, министр-делегат Франции по Европе Клеман Бон заявил 22 июня в интервью французскому радио Европа 1, что Украина должна будет соблюдать строгие правила, как и любой кандидат, и для нее не будет ни ускоренной процедуры, ни “королевского пропуска”.

– Им нужно сначала закончить войну, восстановить страну, выполнить все демократические и экономические требования. Это займет время. Но мы подаем им сигнал открытости, – цитируют заявление Бона в CNN.

Он считает, что вступление Украины в ЕС может продлиться годы. И это подтверждается примерами других государств-кандидатов, которые до сих пор застряли в статусе кандидата – и их пять.

Это Турция, которая имеет статус кандидата в ЕС с 1999 года и ведет переговоры о членстве с 2005-го. Которые, однако, были заморожены с 2016 года из-за несогласия с политикой турецких властей в области прав человека.

Также это государства Западных Балкан – Северная Македония, которая является кандидатом с 2005 года, Сербия (с 2012 года), Албания (с 2014-го), Черногория (с 2010-го).

Кроме кандидатов, есть ряд стран со статусом потенциальных кандидатов – это Босния и Герцеговина и частично признанная Косово.

В терминологии Евросоюза их оценивают как имеющих “четкую перспективу присоединения к ЕС в будущем, но не получивших пока статус кандидата”.

Для таких стран никакие временные рамки по вступлению в Евросоюз прогнозировать невозможно.

Лондонский аналитический центр Великобритания в изменяющейся Европе отмечает, что средний срок вступления страны в ЕС составляет четыре года и 10 месяцев.

Политолог: Почему старая Европа боится вступления Украины в ЕС

Эксперт Николай Давыдюк отмечает, что старая Европа – то есть такие страны, как Германия и Франция – очень боится таких молодых, агрессивных, закаленных в бою динамических государств, как Украина.

– Разумеется, они привыкли дружить с Путиным, строить северные потоки, зарабатывать на этом миллиарды долларов. В то время как такие страны, как мы, строят демократию, борются с коррупцией на войне. Понятно, что они более атрофированы, чем мы. Мы как раз на ходу, классное молодое государство, которое может показывать суперрезультат. Тем более, если мы объединяемся с такими соседями, с которыми у нас есть общие исторические корни и понимание угрозы со стороны России, общие лидерские стремления, – заявил он, имея в виду активную поддержку нашего вступления со стороны Польши и стран Балтии, с которыми Украина сможет влиять на формирование политики внутри ЕС.

В то же время политолог призывает не переоценивать такие страхи, так как с точки зрения безопасности союз с нами – полезен ЕС.

Давыдюк подчеркнул, что Украина не планирует останавливаться на кандидатстве в члены. Стратегическая цель — это вступление в Евросоюз.

– Мы хотим быть одними из лидеров молодой Европы. Есть Франция, Германия — это лидеры старой Европы, а мы хотим с Польшей и странами Балтии быть лидерами новой Европы. Это нормально. Мы считаем, что нас на 5-6 государств будет 100 млн населения, и мы сможем демонстрировать конкурентоспособность и Турции, и России, – заявил он.

Зачем Украине кандидатство и вступление в ЕС

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что получение статуса кандидата в ЕС даст нам ряд преимуществ, среди которых – закрепление стремления к европейскому будущему на юридическом уровне, завершение трансформации ряда сфер при поддержке Еврокомиссии, полноправное участие программах и инициативах ЕС, к которым раньше не было доступа, увеличение привлекательности для инвесторов, улучшение бизнес-климата, максимально быстрая модернизация Украины, доступ к финпомощи для стран, которые готовятся к вступлению в ЕС – это и гранты, и инвестиции, и техническая помощь.

Кроме того, Евросоюз аккумулирует средства для восстановления Украины как для будущего своего члена – что будет восприниматься иначе, чем помощь стране, которая таким членом не является.

Само же вступление в ЕС даст Украине возможность стать членом крупнейшего в мире торгового блока, единого рынка и таможенного союза ЕС. Украинцы получат защиту европейских судов, а само наше государство – доступ к бюджету ЕС. Кроме того, Украина окажется в клубе стран, которые считаются частью западного альянса и мирового порядка, возглавляемого США.

Тем временем политолог Давыдюк поясняет, что в первую очередь кандидатство необходимо для дальнейшего вступления в ЕС, которое важно Украине из-за бюджета, развития общей с Евросоюзом инфраструктуры, развития судов и борьбы с коррупцией.

– Это образование для наших граждан, чтобы наши дети и студенты могли учиться в наилучших университетах Европы, ездить по обмену. Чтобы капитализация нашего образования была в десятки раз шире, чем она есть сейчас. Это нам необходимо. Когда мы понимаем, где цель, мы быстро начинаем двигаться, – сообщил он.

Эксперт подчеркивает, что для Украины важен и доступ в Европарламент, чтобы наши депутаты избирались туда и отстаивали наши интересы.

Николай Давыдчук убежден, что вступление Украины в ЕС важно не только для украинского государства, но и для самой Европы.

– Для Европы более перспективной является дружба именно с Украиной, а не с Россией. Этот месседж нужно донести на этой неделе, и сразу после этого включать этот “безумный принтер”, который был когда-то в Верховной Раде, когда она только пришла. Его надо включать очень быстро, и на драйве вперед доводить до европейцев, насколько важна Украина, что мы приняли максимально быстро все законы, которые в свое время Румыния, страны Балтии и Польша принимали по несколько лет. Украине это надо сделать за несколько месяцев, чтобы уже до 2023-2024 года стать полноправным членом, – считает он.