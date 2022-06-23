Червень, 23 в 8:34

Уже цього тижня під час саміту Європейського Союзу 23-24 червня країни ЄС можуть погодити надання Україні статусу кандидата. Що дасть Україні статус кандидата в ЄС, які наші подальші кроки та як оцінює шанси нашої країни на кандидатство український політолог, директор аналітичного центру Політика Микола Давидюк – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Які шанси України на здобуття кандидатства

У п’ятницю, 17 червня, комісія Європейського Союзу офіційно рекомендувала ЄС розглянути Україну як країну-кандидата.

Після цього, 20 червня, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина зазначила, що всі країни Євросоюзу підтримують надання кандидатства Україні – після того як Єврокомісія оголосила про свою рекомендацію.

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На підтримку навіть не кандидатства, а прямого вступу України до ЄС виступив і президент Сполучених Штатів Джо Байден, який оголосив 20 червня, що вважає такий варіант розвитку подій “дуже ймовірним”.

Угорщина, одна з країн із досить неоднозначною політикою щодо України, як виявилося, теж не проти набуття українською державою статусу кандидата в ЄС – днями прем’єр-міністр цієї країни Віктор Орбан публічно погодився із рекомендаціями Єврокомісії.

А вже 22 червня видання Euractiv із посиланням на свої джерела зауважило, що в останньому проєкті висновків саміту ЄС, з яким вдалося ознайомитися журналістам, йдеться про те, що країни вже вирішили надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Однак рішення про подальші кроки щодо вступу до Євросоюзу буде ухвалено лише після повного виконання всіх умов, які будуть викладені Європейською комісією.

Чому Україна отримає статус кандидата у члени ЄС: думка експерта

Політолог Микола Давидюк наголошує, що Україна зробила більш ніж достатньо для здобуття кандидатства – бо захистила Європу від навали фашистів ХХІ століття.

– Україна закрила спиною Європу та допомагає вирішити гуманітарну кризу Північної Африки та на Ближньому Сході. А також Україна демонструє, що залишається найбільшою воюючою демократією у світі, яка не відійшла від свободи слова та демократичних принципів, але дуже сильно та міцно б’є автократичну диктатуру Путіна, – констатував він.

За словами експерта, це заслуговує на повагу, оскільки сьогодні таких країн у Європі практично немає, і для ЄС це стане посиленням блоку, а також набуттям сильного і перспективного союзника, який допоможе йому самому ставати сильнішим, а не зникнути як геополітичне утворення.

– Бачу 100% підтримку України, навіть попри те, що частина країн ще намагається десь там вести якісь кулуарні переговори, щось виторгувати. Однак, скажімо так, я не бачу шансу не проголосувати за Україну. Україна зараз півмільярда людей годує у світі. І якраз є ринок Європейського Союзу. Так, вони зараз їдять трохи іншу їжу, а продукція, яку продає Україна, йде на Близький Схід та в Середню Азію, Північну Африку. Тим не менш, Європа завдяки нам зможе годувати більшу частину населення. Європа з нами зможе прогодувати мільярд. А це вже заявка, – резюмував Давидюк.

Що потрібно знати про вступ України до ЄС: ключові факти

Процес вступу країн до ЄС на вигляд досить простий, принаймні на папері.

Країна подає заявку на кандидатство. Європейська комісія рекомендує чи не рекомендує надати їй статус кандидата. 27 країн ЄС виносять вердикт про те, чи згодні вони з рекомендаціями ЄК (ми перебуваємо на цьому етапі). Виконання Копенгагенських критеріїв – вимог до держави-кандидата, що необхідно для того щоб розпочати переговори щодо безпосереднього вступу країни до ЄС. Важливо, що навіть повне виконання цих вимог не гарантує, що країну візьмуть до ЄС – навіть якщо одна з 27 країн Євросоюзу виступить проти, державу не приймуть. Суть цих критеріїв – у забезпеченні в країні ринкової економіки, перевірці інститутів країни на здатність підтримувати європейські цінності, на кшталт прав людини та європейської інтерпретації верховенства права, а також функціонуючої інклюзивної демократії. Коли країна вирішить, що відповідає всім цим критеріям, вона зможе розпочати 35 глав переговорів з ЄС, останні три з яких повертаються до деяких областей Копенгагенських критеріїв. Після того як лідери країн Євросоюзу домовляються взяти в ЄС нового члена, його мають ратифікувати у парламенті Європейського Союзу, а також серед законодавчих гілок уряду кожної держави-члена.

Які складнощі є на шляху приєднання України до Європейського Союзу

Попри підтримку набуття Україною статусу кандидата в ЄС, країни з більшою обережністю реагують на можливість вступу до союзу України, поки вона перебуває у стані війни з РФ.

Так, міністр-делегат Франції по Європі Клеман Бон заявив 22 червня в інтерв’ю французькому радіо Європа 1, що Україна повинна буде дотримуватися суворих правил, як і будь-який кандидат, і для неї не буде ані прискореної процедури, ані “королівської перепустки”.

– Їм треба спершу закінчити війну, відновити країну, виконати усі демократичні та економічні вимоги. Це займе час. Але ми подаємо їм сигнал відкритості, – цитують заяву Бона у CNN.

Він зазначив, що вважає, що вступ України до ЄС може тривати роки.

Це підтверджується прикладами інших держав-кандидатів, які досі застрягли у статусі кандидата – їх п’ять.

Це Туреччина, яка має статус кандидата в ЄС з 1999 року та веде переговори про членство з 2005 року. Які, однак, були заморожені з 2016-го через незгоду з політикою турецької влади у галузі прав людини.

Також це держави Західних Балкан – Північна Македонія, яка є кандидатом із 2005 року, Сербія (з 2012 року), Албанія (з 2014-го), Чорногорія (з 2010-го).

Окрім кандидатів, є низка країн зі статусом потенційних кандидатів – це Боснія та Герцеговина та частково визнана Косово.

У термінології Євросоюзу їх оцінюють як тих, хто має “чітку перспективу приєднання до ЄС у майбутньому, але не отримав статус кандидата”.

Для таких країн жодні часові рамки щодо вступу до Євросоюзу прогнозувати неможливо.

Лондонський аналітичний центр Велика Британія в Європі, що змінюється, зазначає, що середній термін вступу країни до ЄС становить чотири роки і 10 місяців.

Політолог: Чому стара Європа боїться вступу України до ЄС

Експерт Микола Давидюк зазначає, що стара Європа – тобто такі країни, як Німеччина та Франція – дуже боїться таких молодих, агресивних, загартованих у бою динамічних держав, як Україна.

– Зрозуміло, вони звикли дружити з Путіним, будувати північні потоки, заробляти на цьому мільярди доларів. Тоді я такі країни, як ми, будують демократію, борються з корупцією на війні. Зрозуміло, що вони атрофованіші, ніж ми. Ми якраз на ходу, класна молода держава, яка може показувати суперрезультат. Тим більше, якщо ми об’єднуємося з такими сусідами, з якими ми маємо спільне історичне коріння та розуміння загрози з боку Росії, спільні лідерські прагнення, – заявив він, маючи на увазі активну підтримку нашого вступу з боку Польщі та країн Балтії, з якими Україна зможе впливати на формування політики усередині ЄС.

Водночас політолог закликає не переоцінювати такі страхи, оскільки з точки зору безпеки союз із нами – корисний ЄС.

Давидюк наголосив, що Україна не планує зупинятися на кандидатстві у члени. Стратегічна мета – вступ до Євросоюзу.

– Ми хочемо бути одними із лідерів молодої Європи. Є Франція, Німеччина – це лідери старої Європи, а ми хочемо з Польщею та країнами Балтії бути лідерами нової Європи. Це нормально. Ми вважаємо, що нас на 5-6 держав буде 100 млн населення, і ми зможемо демонструвати конкурентоспроможність і Туреччині, і Росії, – заявив він.

Навіщо Україні кандидатство та вступ до ЄС

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що набуття статусу кандидата в ЄС дасть нам низку переваг, серед яких – закріплення прагнення до європейського майбутнього на юридичному рівні, завершення трансформації низки сфер за підтримки Єврокомісії, повноправна участь у низці програм та ініціатив ЄС, до яких раніше не було доступу, збільшення привабливості для інвесторів, покращення бізнес-клімату, максимально швидка модернізація України, доступ до фіндопомоги для країн, які готуються до вступу до ЄС – це і гранти, й інвестиції, і технічна допомога.

Крім того, Євросоюз акумулює кошти для відновлення України як для майбутнього свого члена – що сприйматиметься інакше, ніж допомога країні, яка не є таким членом.

Сам же вступ до ЄС дасть Україні можливість стати членом найбільшого у світі торговельного блоку, єдиного ринку та митного союзу ЄС. Українці отримають захист європейських судів, а сама наша держава – доступ до бюджету ЄС. Крім того, Україна опиниться у клубі країн, які вважаються частиною західного альянсу та світового порядку, який очолює США.

Зі свого боку політолог Давидюк пояснює, що насамперед кандидатство необхідне для подальшого вступу до ЄС, яке є важливим для України через бюджет, розвиток спільної з Євросоюзом інфраструктури, розвиток судів та боротьбу з корупцією.

– Це освіта для наших громадян, щоб наші діти та студенти могли навчатись у найкращих університетах Європи, їздити за обміном. Щоб капіталізація нашої освіти була в десятки разів ширшою, ніж вона є зараз. Це нам потрібно. Коли ми розуміємо, де ціль, ми швидко починаємо рухатися, – повідомив він.

Експерт наголошує, що для України також важливим є доступ до Європарламенту, щоб наші депутати обиралися туди та відстоювали наші інтереси.

Микола Давидчук вважає, що вступ України до ЄС важливий не лише для української держави, а й для самої Європи.

– Для Європи перспективнішою є дружба саме з Україною, а не з Росією. Цей меседж треба донести цього тижня, і відразу після цього включати цей “шалений принтер”, який був колись у цій Верховній Раді, коли вона тільки-но прийшла до влади. Його треба включати дуже швидко, і на драйві вперед доводити до європейців, наскільки важливою є Україна, що ми ухвалили максимально швидко всі закони, які свого часу Румунія, країни Балтії та Польща приймали по кілька років. Україні це треба зробити за кілька місяців, щоби вже до 2023-2024 року стати повноправним членом, – переконує він.