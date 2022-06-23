Июнь, 23 в 16:43

Из-за огневого превосходства противника Вооруженные силы Украины вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции на фронте.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая.

— Цена свободы высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество — на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй! – написал он.

Ранее Минобороны сообщили, что российские оккупанты в ближайшее время будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск в Луганской области.

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По словам Анны Маляр, следующими целями рашистов станут города Краматорск и Славянск в Донецкой области. Тем не менее, Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий.