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Факти / Україна

ЗСУ вимушені вести маневрену оборону: Залужний про ситуацію на фронті

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Валерій Залужний

Через вогневу перевагу противника Збройні сили України вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції на фронті.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зазначив, що ситуація на фронті складна, проте контрольована.

– Ціна свободи висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров’ю. Тримаймо стрій! – написав він.

Раніше Міноборони повідомили, що російські окупанти найближчим часом намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ у Луганській області.

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За словами Ганни Маляр, наступними цілями рашистів стануть міста Краматорськ та Слов’янськ у Донецькій області. Попри це, Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій.

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