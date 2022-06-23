Окупанти націлилися на захоплення чотирьох міст – Міноборони

Червень, 23 в 16:28

Російські окупанти найближчим часом намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ у Луганській області.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, наступними цілями рашистів у разі повного захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська стануть міста Краматорськ та Слов’янськ у Донецькій області.

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— Найближчим часом російські війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, бо їм потрібен привід для того, щоб їхньому командуванню оголосити про виконання завдання щодо встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями, або щодо виходу на географічні кордони цих областей, – повідомила Маляр.

Вона додала, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій.

Також Ганна Маляр закликала не розповсюджувати інформацію та деталі щодо військових операцій ЗСУ до зведення Генштабу ЗСУ. Вона додала, що інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Тому потрібно дочекатися офіційного зведення від Генштабу.

Розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), завдає шкоди ЗСУ та ускладнює виконання поставлених завдань.