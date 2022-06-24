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Факты / Украина

Придется отводить наших военных из Северодонецка — Гайдай

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Придется отводить наших военных из Северодонецка — Гайдай

О ситуации с безопасностью в Луганской области по состоянию на утро 24 июня сообщил председатель Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

— К сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших. Северодонецк россияне обстреливают практически каждый день в течение четырех месяцев. Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Со стороны Золотого и Тошковки в сторону Лисичанска продвигаются россияне. ДРГ проникали на окраины города, но были вытеснены.

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Из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет Точка-У, — рассказал Гайдай.

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Фото: Сергей Гайдай

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