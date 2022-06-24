Доведеться відводити наших військових із Сєвєродонецька – Гайдай
Про безпекову ситуацію на Луганщині станом на ранок 24 червня повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
– На жаль, доведеться відводити наших військових із Сєвєродонецька, бо перебувати на розбитих позиціях не має сенсу – зростає кількість загиблих. Сєвєродонецьк росіяни обстрілюють практично кожного дня протягом чотирьох місяців. Інфраструктура міста вщент знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.
Зі сторони Золотого та Тошківки в бік Лисичанська просуваються росіяни. ДРГ проникали на околиці міста, але були витиснуті.
Зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет Точка-У, – йдеться у повідомленні.
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Фото: Сергій Гайдай