Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Бои за Северодонецк: оккупанты бьют из танков, минометов и артиллерии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Сєвєродонецьк

24 июня боевые действия за Северодонецк Луганской области не утихают.

В течение суток российские оккупанты открывали огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового.

Кроме того, захватчики нанесли авиационные удары по Лисичанску и Боровскому.

Сейчас смотрят

Наступает армия РФ и в сторону районов Мирной Долины и Боровского.

Атаку россиян в районе последнего населенного пункта украинские защитники успешно остановили, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка