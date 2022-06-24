Июнь, 24 в 8:02

24 июня боевые действия за Северодонецк Луганской области не утихают.

В течение суток российские оккупанты открывали огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового.

Кроме того, захватчики нанесли авиационные удары по Лисичанску и Боровскому.

Сейчас смотрят

Наступает армия РФ и в сторону районов Мирной Долины и Боровского.

Атаку россиян в районе последнего населенного пункта украинские защитники успешно остановили, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай