Бои за Северодонецк: оккупанты бьют из танков, минометов и артиллерии
24 июня боевые действия за Северодонецк Луганской области не утихают.
В течение суток российские оккупанты открывали огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового.
Кроме того, захватчики нанесли авиационные удары по Лисичанску и Боровскому.
Наступает армия РФ и в сторону районов Мирной Долины и Боровского.
Атаку россиян в районе последнего населенного пункта украинские защитники успешно остановили, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергей Гайдай