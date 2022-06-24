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Факты / Украина

Зеленский может уволить Баканова с должности главы СБУ – Politico

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Требует проверки
Зеленский может уволить Баканова с должности главы СБУ – Politico
Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне.

Об этом говорится в материале американского издания Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, из-за неудач и потерь в Херсоне Баканов попал в немилость Зеленского.

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Ссылаясь на слова четырех чиновников, приближенных к президенту, и западного дипломата, консультировавшего Киев по поводу реформ, Politico пишет, что Зеленский стремится “заменить Баканова кем-то более подходящим”.

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