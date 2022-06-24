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Факти / Україна

Зеленський може звільнити Баканова з посади глави СБУ – Politico

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Потребує перевірки
Зеленський може звільнити Баканова з посади глави СБУ – Politico
Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський має намір звільнити з посади глави Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Про це йдеться у матеріалі американського видання Politico з посиланням на джерела.

За даними видання, через невдачі і втрати в Херсоні Баканов потрапив у немилість Зеленського.

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Посилаючись на слова чотирьох чиновників, наближених до президента, і західного дипломата, який консультував Київ щодо реформ, Politico пише, що Зеленський прагне “замінити Баканова кимсь більш підходящим”.

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