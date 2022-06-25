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Факты / Украина

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси — Генштаб

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С территории Беларуси сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по украинским населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 25 июня 18.00.

Отмечается, что белорусские военные продолжают патрулировать белорусско-украинскую границу.

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— На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь, на ротационной основе, выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны, — сообщили в Генштабе.

Напомним, что ночью и утром 25 июня из Беларуси и Черного моря оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Украины.

В частности, по Житомирской области российская авиация выпустила около 30 ракет. В результате обстрела есть незначительные разрушения военной инфраструктуры. Один военный погиб, еще один получил ранение.

Под ракетным ударом оказался поселок Десна Черниговской области. Также ракетный удар потерпел военный объект на Яворовщине Львовской области.

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