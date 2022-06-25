Червень, 25 в 19:07

З території Білорусі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 25 червня 18.00.

Зазначається, що білоруські військові продовжують патрулювати білорусько-український кордон.

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– На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь, на ротаційній основі, виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни, – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, що вночі та вранці 25 червня з Білорусі та Чорного моря окупанти здійснили масований ракетний обстріл України.

Зокрема, по Житомирській області російська авіація випустила близько 30 ракет. Внаслідок обстрілу є незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, ще один дістав поранення.

Під ракетним ударом опинилося селище Десна Чернігівської області. Також ракетного удару зазнав військовий об’єкт на Яворівщині Львівської області.