Червень, 25 в 14:55

Рано-вранці 25 червня відразу кілька областей України зазнали масованих ворожих ракетних ударів. Російські бомбардувальники вели обстріли з повітряного простору Білорусі.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

За словами наших військових, вперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також відновив використання оперативно-тактичних комплексів Іскандер.

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Крилаті ракети Калібр морського базування були направлені переважно по цілях на Заході України.

У Повітряних силах розповіли, що на північному напрямку із літаків Ту-22М3 ворог застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів Іскандер і Точка-У.

На південному напрямку окупанти застосували ракети Онікс оперативно-тактично комплексу Бастіон.

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Які області зазнали ворожих ударів

По території Житомирської області російська авіація випустила близько 30 ракет. Внаслідок обстрілу є незначні руйнування військової інфраструктури.

На жаль, один військовий загинув, ще один дістав поранення. Близько 10 ракет, які цілили по об’єктах інфраструктури області, збила українська ППО.

Під масованим ракетним ударом опинилося й селище Десна Чернігівської області. В Оперативному командуванні Північ повідомили, що близько 5.00 з території Білорусі з літаків та з землі по населеному пункту було випущено 20 ракет.

Відомо про руйнування об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, минулося без втрат.

О 4.00 ракетного удару зазнав військовий об’єкт на Яворівщині Львівської області.

За попередньою інформацією, Повітряному командуванню Захід вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

– Сьогодні близько 4.00 з акваторії Чорного моря російські окупанти випустили шість ракет у бік Львівщини. На території Яворівського полігону внаслідок ракетного удару четверо постраждалих: один – середньої важкості, троє – легкої, – розповів він.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що під час повітряної тривоги наші ППО збили дві ракети.

Уламки однієї впали в лісі в Кам’янець-Подільському районі, а іншої – в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих немає.

Також вранці 25 червня під ворожі обстріли потрапили Миколаїв та область. Крім того, про вибухи повідомляли жителі Київської області.

Однак офіційного підтвердження інформації поки що не було. Можливо, в області спрацювала ППО.

Масований ракетний обстріл – провокація

Відповідну заяву зробили у Головному управлінні розвідки України. У відомстві розповіли, що російські бомбардувальники працювали безпосередньо з території Білорусі.

Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які випустили 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.

Бомбардувальники злітали з аеропорту Шайковка Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі.

Після пуску ракет повертались в аеропорт Шайковка на території РФ. Удари завдавали по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

– Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні як безпосереднього учасника, – наголосили у розвідці.

Про що свідчить такий масований ракетний удар

Військовий експерт Олександр Коваленко звертає увагу на кілька аспектів масованого ракетного обстрілу України 25 червня.

Ми вже знаємо, що Білорусь надавала свою територію для вторгнення в Україну сухопутних військ російських окупантів. Крім того, білоруська територія використовувалась росіянами для обстрілів українських міст сухопутними засобами ураження – такими як ОТРК Іскандер і Точка-У.

Також російські війська використовували аеродроми Білорусі для своїх літаків, щоб завдавати авіаційних ударів. Але зараз, за словами експерта, склалась дещо інша ситуація.

Адже російська авіація вилітала не з білоруських аеродромів, а з російських. Однак вона використовувала повітряний простір Білорусі як безпечний, підлітала до кордону, запускала ракети і поверталася в повітряний простір РФ.

Таку ж тактику використовують росіяни біля кордону з Харківською та Сумською областями.

– У випадку з ранковими ударами виникає питання, чому російська авіація не скористалась аеродромами на території Білорусі. Адже, вилітаючи з РФ, витрачається більша кількість пального, відпрацьовують більший ресурс самого літака. Є припущення, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ставиться не так лояльно, як раніше, до використання росіянами білоруської території. Тому вилітати довелося з аеродромів РФ, – пояснює експерт.

Однак Олександр Коваленко говорить, що є ще й інше пояснення, чому була використана саме така тактика. Передусім потрібно розуміти, що РФ досить тривалий час обстрілювала Київську, Чернігівську, Житомирську, Сумську, Львівську області з крилатих ракет як авіаційного базування, так і типу Калібр.

Зараз же росіяни використали зброю середньої дальності ураження, серед яких були і ракети Х-59. Це вказує на те, що окупантам дійсно не вистачає ракетної зброї, що здатна вражати об’єкти на відстані 1 000-1 500 км, яку вони можуть запускати з території РФ.

– Крім того, є ще один дуже важливий фактор. Коли ворожа ракета перебуває у повітряному просторі України, на неї реагує ППО. І чим довше вона летить, тим більша ймовірність того, що протиповітряна оборона її знищить. Тобто довга тривалість її перебування у нашому повітряному просторі їй не на користь, оскільки зростає вірогідність її ліквідації. Використання повітряного простору Білорусі дозволяє використовувати максимально ефективно саме ракети Х-59, оскільки зменшується відстань польоту і, відповідно, нашим ППО складніше знешкодити такий об’єкт, – говорить експерт.

На думку Олександра Коваленка, після такого масованого обстрілу використання Росією ракет типу Х-59 зростатиме. Передусім причиною цього є дефіцит у росіян далекобійної авіаційної ракетної зброї.

Також військовий експерт наголошує, що українська ППО зараз демонструє високу ефективність, оскільки працює на максимум своїх можливостей та навіть більше.