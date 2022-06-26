Наводил артиллерию: в Николаевской области уничтожили вражеский беспилотник
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Утром 26 июня в Николаеве раздались взрывы.
Обновлено в 12.48. Как сообщили в военной комендатуре обороны города, украинские защитники уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат.
– Им оккупанты проводили воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области, – отметил городской глава областного центра Александр Сенкевич.
Сирены в областном центре сработали в 05.15.
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Позже воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Александр Сенкевич