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Факты / Украина

Наводил артиллерию: в Николаевской области уничтожили вражеский беспилотник

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтверждено
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Утром 26 июня в Николаеве раздались взрывы.

Обновлено в 12.48. Как сообщили в военной комендатуре обороны города, украинские защитники уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат.

– Им оккупанты проводили воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области, – отметил городской глава областного центра Александр Сенкевич.

Сирены в областном центре сработали в 05.15.

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Позже воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Сенкевич

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