Слідом за столицею: у Миколаєві пролунали вибухи
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Фото: Depositphotos
Уранці 26 червня в Миколаєві, так само, як і в столиці, пролунали вибухи.
Потужні вибухи місцеві жителі почули після звуку прольоту ракети.
За неперевіреною інформацією, вибух міг бути результатом роботи сил протиповітряної оборони.
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Сирени в обласному центрі спрацювали о 05.15.
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У Києві після потужних вибухів, які пролунали орієнтовно о 06.30 в Шевченківському районі, триває порятунок та евакуація мешканців двох будинків.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.