Слідом за столицею: у Миколаєві пролунали вибухи

Червень, 26 в 6:58

Уранці 26 червня в Миколаєві, так само, як і в столиці, пролунали вибухи.

Потужні вибухи місцеві жителі почули після звуку прольоту ракети.

За неперевіреною інформацією, вибух міг бути результатом роботи сил протиповітряної оборони.

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Сирени в обласному центрі спрацювали о 05.15.

Нині повітряна тривога оголошена на всій території України.

У Києві після потужних вибухів, які пролунали орієнтовно о 06.30 в Шевченківському районі, триває порятунок та евакуація мешканців двох будинків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.