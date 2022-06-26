Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Слідом за столицею: у Миколаєві пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Уранці 26 червня в Миколаєві, так само, як і в столиці, пролунали вибухи.

Потужні вибухи місцеві жителі почули після звуку прольоту ракети.

За неперевіреною інформацією, вибух міг бути результатом роботи сил протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Сирени в обласному центрі спрацювали о 05.15.

Нині повітряна тривога оголошена на всій території України.

Карта повітряних тривог 06.30 26 червня 2022

У Києві після потужних вибухів, які пролунали орієнтовно о 06.30 в Шевченківському районі, триває порятунок та евакуація мешканців двох будинків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка