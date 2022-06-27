Вас втягивают в войну против Украины: Зеленский обратился к белорусам
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси.
— Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы, – отметил он в вечернем обращении.
По словам главы государства, в Кремле за белорусов уже все решили.
– Ваши жизни ничего для них не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в состоянии не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше, — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что знает, как народ Беларуси поддерживает Украину. Президент подчеркнул, что от простых людей сейчас очень многое зависит, поэтому они могут не участвовать в войне против Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.