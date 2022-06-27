Червень, 26 в 23:07

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі.

– Хочу звернутись сьогодні до громадян Білорусі. До людей – і цивільних, і у погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці, – зазначив він у вечірньому зверненні.

За словами очільника держави, у Кремлі за білорусів вже все вирішили.

– Ваші життя нічого для них не варті. Але ви не раби та не гарматне м’ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі, – наголосив Зеленський.

Він додав, що знає, як народ Білорусі підтримує Україну. Президент наголосив, що від простих людей зараз дуже багато залежить, тому вони можуть не брати участь у війні проти України.

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