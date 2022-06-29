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Факты / Украина

Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Лагуты

Илья Нежигай, редактор ленты
Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Лагуты

Кабинет министров Украины во вторник, 28 июня, согласовал увольнение главы Херсонской областной госадминистрации Геннадия Лагуты.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Согласовано увольнение Лагуты Геннадия Николаевича с должности главы Херсонской облгосадминистрации, — написал он.

Кто займет место Геннадия Лагуты в должности главы Херсонской ОВА, пока неизвестно.

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Сам Лагута пока никак не реагировал на решение правительства Украины.

В настоящее время большая часть Херсонской области находится в условиях временной оккупации в результате российского вторжения в Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Лагуту главой Херсонской облгосадминистрации в октябре 2021 года.

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Источник: Тарас Мельничук

Фото: Геннадій Лагута

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