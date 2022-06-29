Июнь, 28 в 21:39

Кабинет министров Украины во вторник, 28 июня, согласовал увольнение главы Херсонской областной госадминистрации Геннадия Лагуты.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Согласовано увольнение Лагуты Геннадия Николаевича с должности главы Херсонской облгосадминистрации, — написал он.

Кто займет место Геннадия Лагуты в должности главы Херсонской ОВА, пока неизвестно.

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Сам Лагута пока никак не реагировал на решение правительства Украины.

В настоящее время большая часть Херсонской области находится в условиях временной оккупации в результате российского вторжения в Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Лагуту главой Херсонской облгосадминистрации в октябре 2021 года.

Источник: Тарас Мельничук

Фото: Геннадій Лагута