Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Лагуты
Кабинет министров Украины во вторник, 28 июня, согласовал увольнение главы Херсонской областной госадминистрации Геннадия Лагуты.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
— Согласовано увольнение Лагуты Геннадия Николаевича с должности главы Херсонской облгосадминистрации, — написал он.
Кто займет место Геннадия Лагуты в должности главы Херсонской ОВА, пока неизвестно.
Сам Лагута пока никак не реагировал на решение правительства Украины.
В настоящее время большая часть Херсонской области находится в условиях временной оккупации в результате российского вторжения в Украину.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Лагуту главой Херсонской облгосадминистрации в октябре 2021 года.
Источник: Тарас Мельничук
Фото: Геннадій Лагута