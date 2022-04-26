Российские оккупанты, которые накануне заняли здание горсовета Херсона, пытаются вставить свое “руководство” в городе и области.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Геннадий Лагута.

— Вчера оккупанты заняли помещение Херсонского городского совета, сняли всю украинскую символику и на охране поставили своих военных. Сегодня команда горсовета вынуждена была покинуть помещение и работать в другом месте, — заявил Лагута.

По его словам, российские оккупанты уже назначили своих гауляйтеров.

— Также стало известно, что в помещении городского совета оккупанты и их коллаборанты провели совещание, на котором представили так называемых главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобеца, — рассказал Геннадий Лагута.

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Если персона Сальдо ни у кого не вызывает вопросов, — ведь это откровенный коллаборант, который по меньшей мере восемь лет уже должен сидеть в тюрьме, — то фигура Кобеца стала сюрпризом.

Кроме того, попытку российских захватчиков установить свое так называемое руководство прокомментировал мер Херсона Игорь Колыхаев.

— Кобец озвучил, что с сегодняшнего дня именно он будет координировать процессы, обеспечивающие жизнедеятельность города. Сотрудникам горисполкома предложили рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества. Дальше выбор будет сделан каждым самостоятельно, — отметил Колыхаев.

Городской глава Херсона добавил, что касательно своих полномочий он ждет инструкцию от Офиса президента. А до этого Игорь Колыхаев будет руководствоваться инструкцией, полученной ранее.

— Буду по мере возможности осуществлять управление начатыми процессами, касающимися жизнедеятельности города. Я остаюсь в Херсоне и с херсонцами, которые более полутора лет назад доверили мне руководство нашим городом. Сотрудничать с новой администрацией отказался. Херсон – это Украина! — заявил Колыхаев.

Кто такой Сальдо

Сальдо был мэром Херсона три каденции до 2012 года. Он сумел за то время довести город до критической точки. Мало того, что в городе совсем ничего не делалось, да еще и власть в какой-то мере принадлежала криминалитету. К примеру, у железнодорожного вокзала в Херсоне существует десятки лет маленький рынок. Так вот, если вам хотелось что-нибудь на нем продать, то платить приходилось мужчине в кожаной куртке. Такса была немаленькой – около 200-300 грн, и это во времена, когда доллар стоил 5-8 грн. Милиция в это время стояла рядом и пила кофе, потому что такой порядок в городе устроил мэр. Такая ситуация была в каждом районе города, не говоря о том, как страдал средний и малый бизнес.

Думаем, не следует напоминать, что Сальдо всегда был верным вассалом Януковича и представителем пророссийской Партии регионов. Даже когда Владимира занесли в Верховную Раду, городом руководила его прихвостень Зоя Бережная.

Еще один момент, подчеркивающий цинизм Сальдо как управленца – его строительный бизнес. Скандалов с ним просто уйма. Однако символом стал ТРЦ Суворивский, ради строительства которого был уничтожен парк. Кстати, ТРЦ по-прежнему стоит пустой.

В 2014 году Сальдо становится одним из главных коллаборантов. Во время аннексии Крыма он спокойно покинул город и уехал в РФ рассказывать, как туда ожидают “русский мир”.

Однако в 2020 году Сальдо со своей партией прошел в городской совет.

В настоящее время на Владимира Сальдо заведено уголовное дело по статье госизмена.