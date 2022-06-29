Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Лагути
Кабінет міністрів України у вівторок, 28 червня, погодив звільнення очільника Херсонської обласної держадміністрації Геннадія Лагути.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
– Погоджено звільнення Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації, – написав він.
Хто займе місце Геннадія Лагути на посаді очільника Херсонської ОВА, наразі невідомо.
Сам Лагута наразі ніяк не реагував на рішення уряду України.
Наразі більша частина Херсонської області перебуває в умовах тимчасової окупації внаслідок російського вторгнення в Україну.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Лагуту головою Херсонської обласної державної адміністрації у жовтні 2021 року.
Джерело: Тарас Мельничук
Фото: Геннадій Лагута