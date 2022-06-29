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Факти / Україна

Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Лагути

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Лагути

Кабінет міністрів України у вівторок, 28 червня, погодив звільнення очільника Херсонської обласної держадміністрації Геннадія Лагути.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

– Погоджено звільнення Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації, – написав він.

Хто займе місце Геннадія Лагути на посаді очільника Херсонської ОВА, наразі невідомо.

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Сам Лагута наразі ніяк не реагував на рішення уряду України.

Наразі більша частина Херсонської області перебуває в умовах тимчасової окупації внаслідок російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Лагуту головою Херсонської обласної державної адміністрації у жовтні 2021 року.

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Джерело: Тарас Мельничук

Фото: Геннадій Лагута

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