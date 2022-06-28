Июнь, 28 в 13:27

После предоставления Украине противокорабельных ракет Гарпун (Harpoon) российские корабли боятся приближаться к побережью, а вероятность высадки морского десанта РФ сейчас практически равна нулю.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность разблокирования морских портов Украины с помощью Harpoon.

Он объяснил, что Harpoon – это ракета с дальностью запуска почти до 300 км.

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– Когда пошли активные разговоры о передаче нам комплекса Harpoon, вся Черноморская эскадра отошла из 300-километровой зоны от нашего побережья. Это показательно, – отметил Жданов.

Эксперт напомнил, что в начале полномасштабной войны российские корабли постоянно находились на траверзе Одесского порта (траверз – это линия, перпендикулярная курсу судна). Существовала угроза высадки десанта РФ.

А сейчас российские корабли боятся заходить в зону возможного поражения ракет Harpoon.

– Сейчас они даже перестали отправлять на остров Змеиный десантные катера Раптор. Они отправляют туда моторные лодки. Почему? Потому что для Harpoon даже катер – не цель в принципе, чтобы тратить на него ракету. А они сейчас отправляют моторные лодки, которые могут 20 человек брать на борт для усиления гарнизона на острове Змеиный. Корабли боятся заходить в зону вероятного поражения комплекса Harpoon. Конечно, это преломляет ситуацию, – подчеркнул Жданов.

Он подтвердил, что новое вооружение, которое Украина получает от западных партнеров, делает невозможным высадку морского десанта РФ в районе Одессы и в целом на побережье Черного моря. Военный эксперт уточнил, что операция по высадке десанта без поддержки сухопутных войск не будет успешной.

– Это, во-первых, дает гарантии того, что высадки не будет. Ее вероятность падает практически до нуля. И второй момент – мы же очень сильно “пощипали” десантный флот РФ. И на сегодняшний день из девяти всего пять кораблей в строю, другие в ремонте, а один лежит на дне у пирса в Бердянске… Высадка десанта без поддержки сухопутных войск нереальна. Это просто отправить десант насмерть. Я думаю, что в РФ это уже понимают, – заявил Жданов.

Эксперт вспомнил, как в начале полномасштабной войны, при попытке высадки в Гостомеле (Киевская область) российский десант планировал дождаться подкрепления основных сил, но был уничтожен украинскими защитниками.

– То же будет, если они попытаются высадить в Одессе. А сегодня, с учетом поставок нам того же комплекса Harpoon, у них вероятность подойти к нашему побережью практически равна нулю. Если корабли Черноморского флота где-то попадут в зону поражения Гарпунов, то нужно бить, топить. Поскольку чем больше потопим, тем меньше Калибров (ракет Калибр — Ред.) будет выпущено по территории Украины, — рассказал он.

По словам Жданова, сейчас уже можно говорить о том, что ракеты Калибр, которые страна-агрессор активно использовала для ударов по территории Украины, переходят “в режим неприкосновенного запаса” в РФ.