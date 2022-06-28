Червень, 28 в 13:27

Після надання Україні протикорабельних ракет Гарпун (Harpoon) російські кораблі бояться наближатися до узбережжя, а ймовірність висадки морського десанту РФ зараз практично дорівнює нулю.

Про це поінформував військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість розблокування морських портів України за допомогою Harpoon.

Він пояснив, що Harpoon – це ракета з дальністю пуску майже до 300 км.

Зараз дивляться

– Коли пішли активні розмови про передачу нам комплексу Harpoon, вся Чорноморська ескадра вийшли з 300-кілометрової зони від нашого узбережжя. Це показово, – зазначив Жданов.

Експерт нагадав, що на початку повномасштабної війни російські кораблі постійно перебували на траверзі Одеського порту (траверз – це лінія, перпендикулярна курсу судна). Існувала загроза висадки десанту РФ.

А зараз російські кораблі бояться заходити в зону можливого ураження ракет Harpoon.

– Зараз вони навіть перестали відправляти на острів Зміїний десантні катери Раптор. Вони відправляють туди моторні човни. Чому? Тому що для Harpoon навіть катер – не ціль у принципі, щоб витрачати на нього ракету. А вони зараз відправляють моторні човни, які можуть 20 людей брати на борт для посилення гарнізону на острові Зміїний. Кораблі бояться заходити в зону вірогідного ураження комплексу Harpoon. Звичайно, це переломлює ситуацію, – наголосив Жданов.

Він підтвердив, що нове озброєння, яке Україна отримує від західних партнерів, унеможливлює висадку морського десанту РФ у районі Одеси та й загалом на узбережжі Чорного моря. Військовий експерт уточнив, що операція з висадки десанту без підтримки сухопутних військ не буде успішною.

– Це, по-перше, дає гарантії того, що висадки не буде. Її вірогідність падає практично до нуля. І другий момент – ми ж дуже сильно “пощипали” десантний флот РФ. І на сьогодні з дев’яти всього п’ять кораблів у строю, інші в ремонті, а один лежить на дні біля пірсу в Бердянську… Висадка десанту без підтримки сухопутних військ нереальна. Це просто відправити десант на смерть. Я думаю, що в РФ це вже розуміють, – заявив Жданов.

Експерт пригадав, як на початку повномасштабної війни, під час спроби висадки в Гостомелі (Київська область) російський десант планував дочекатися підкріплення основних сил, але був знищений українськими захисниками.

– Те ж буде, якщо вони спробують висадити в Одесі. А сьогодні, з урахуванням поставок нам того ж комплексу Harpoon, у них вірогідність підійти до нашого узбережжя практично дорівнює нулю. Якщо кораблі Чорноморського флоту десь потраплять у зону ураження Гарпунів, то потрібно бити, топити. Оскільки чим більше потопимо, тим менше Калібрів (ракет Калібр, – Ред.) буде випущено по території України, – розповів він.

За словами Жданова, зараз уже можна говорити про те, що ракети Калібр, які країна-агресор активно використовувала для ударів по території України, переходять “у режим недоторканного запасу” в РФ.

Як відомо, Росія значно збільшила ракетні обстріли України у вихідні 27 та 28 червня. За два дні було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет, загальна вартість яких становить від $150 до $220 млн.